Симэн: "Саутгейт идеален для сборной Англии"

Бывший голкипер "Арсенала" Дэвид Симэн выразил свою поддержку главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

Саутгейт оказался под серьезным давлением из-за неудачного выступления англичан в Лиге Наций, что выглядит тревожно в преддверии ЧМ-2022 в Катаре, однако Симэн спокоен на этот счет и не видит никого лучше Гарета.



"Он должен сохранить свою работу, что бы ни случилось, потому что он заслуживает этого. Он достигал полуфинала Чемпионата Мира и финала Евро. Я безумно разочарован, когда люди жалуются на плохую игру в преддверии турнира".



"Германия никогда не играла хорошо перед большим турниром, а затем бум — и они в порядке. Давайте будем делать выводы насчет него после турнира. Нам не гарантирован четвертьфинал или полуфинал, но мы достаточно хороши для этого".



"Дальше все зависит от удачи и того, сыграет ли команда в свою игру в нужный день. Прежде мы уже наблюдали ранний вылет больших команд и команды-сюрпризы в финале. Давайте оставим его в покое и позволим ему делать свою работу. Он доказал, что может хорошо проводить турниры".



"Люди говорят избавиться от него, но кого вы возьмете на его место? Смена тренера не всегда работает, поэтому нам нужно сохранить доверие к Гарету. На мой взгляд он идеальный человек для этой работы", — сообщил Симэн Daily Express.