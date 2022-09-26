"Боруссия" следит за Кейта

Дортмундская "Боруссия" заинтересована в приглашении полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта.

В данный момент Кейта обсуждает с "Ливерпулем" новый контракт, однако его действующий по-прежнему истекает в конце этого сезона, а значит Наби уже с января сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



Заполучить Кейта свободным агентом хотели бы многие европейские клубы, однако Bild утверждает, что для "Боруссии" Наби является одним из приоритетов на следующее лето.



Добавим, за четыре своих первых полных сезона в "Ливерпуле" Кейта пропустил 72 матча из-за различных проблем со здоровьем. Травмирован 27-летний гвинеец и сейчас, еще не сыграв ни минуты в новой кампании.