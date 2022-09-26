Славен Билич возглавил "Уотфорд"

Клуб Чемпионшипа "Уотфорд" назначил своим новым главным тренером Славена Билича вместо уволенного Роба Эдвардса.

Эдвардс возглавил "Уотфорд" только минувшим летом, однако успел провести лишь 11 матчей по своему трехлетнему контракту.



Прямо сейчас "шершни" занимают 10-е место в Чемпионшипе, одержав всего три победы, и такой старт сезона не устроил владельцев клуба.



На место Эдвардса был приглашен Билич, который известен в Англии по работе с "Вест Бромвичем" и "Вест Хэмом". Славен находился без клуба с января, когда он покинул китайский "Бэйцзин Гоань".



54-летний хорват, заключивший 18-месячный контракт, становится уже 10-м постоянным тренером "Уотфорда" за последние пять лет.