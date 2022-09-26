Мерсон признался, что ему пришлось извиниться перед Магуайром

Эксперт Пол Мерсон признался, что ему пришлось извиниться перед Харри Магуайром после резких комментариев насчет стоимости капитана "Манчестер Юнайтед".

Мерсон был довольно резок в выражениях, когда в 2019 году рассуждал о переходе Магуайра из "Лестера" в "Юнайтед" за 80 миллионов фунтов.



Мерсон назвал "нелепой" стоимость Магуайра, а его критическая тирада разошлась по социальным сетям. Вскоре Пол почувствовал необходимость связаться с Харри.



"Я не хочу оказаться правым насчет него — я бы предпочел ошибиться. Я хочу, чтобы сборная Англии выиграл Чемпионат Мира, а Харри Магуайр забил победный гол. Я лишь высказал свое мнение".



"Я позвонил Брендану Роджерсу и спросил: "Можешь дать мне номер Харри Магуайра?" Мне было некомфортно. Мне нужно было позвонить и сказать: "Я не согласен с 80 миллионами фунтов, но я не должен был говорить этого, и мне жаль".



"Я слегка переборщил. Он не мог в это поверить. Наверное, он подумал, что это розыгрыш. Я не думаю, что люди справедливы к нему. Ему сложно, и он играет слева, тогда как он правша", — сообщил Мерсон The Telegraph.