Джордан назвал Мартиаля "придурком"

Бывший президент "Кристал Пэлас" Саймон Джордан назвал "придурком" нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, словесно атаковавшего своих бывших тренеров.

Ранее в сентябре Мартиаль пожаловался, что из-за Жозе Моуриньо был вынужден сменить свой игровой номер и не попал на Чемпионат Мира. А про Сульшера Антони сказал, что Оле Гуннар бросил его, перенесшего тяжелую болезнь, на растерзание критикам и этим совершил предательство. Такого рода высказывания возмутили Джордана.



"Ты просто показал себя себя самовлюбленным, тщеславным, мелочным придурком — твой тренер дал тебе возможность увидеть его ход мыслей, а ты воспринял это как предательство".



"Более того, ты пошел и раскритиковал Оле Гуннара Сульшера... И после такого рода выходок кто-то еще удивляется, что порой люди придерживаются столь низкого мнения о футболистах и их самосознании?" — сообщил Джордан talkSPORT.