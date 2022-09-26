Агбонлахор считает лучшим приобретением сезона Жезуса, а не Холанда

Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что лучшим приобретением этого сезона Премьер-Лиги является Габриэль Жезус из "Арсенала", а вовсе не Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

Холанд демонстрирует невероятную результативность после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов, забив 14 голов в девяти первых матчах за "Сити".



Однако Агбонлахор указывает на то, что Жезус, купленный "Арсеналом" как раз у "Сити" за 45 млн. фунтов, сильнее повлиял на свою новую команду, нежели Холанд на свою.



"На мой взгляд, лучшее приобретение — это Габриэль Жезус. Холанд выступает выдающимся образом, но "Сити" всегда играл хорошо, забивая и без Холанда нелепо большое количество голов".



"Габриэль Жезус превратил "Арсенал" в другую команду. Теперь они обладают нападающим, который без устали прессингует защитников", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.