Агбонлахор считает лучшим приобретением сезона Жезуса, а не Холанда
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что лучшим приобретением этого сезона Премьер-Лиги является Габриэль Жезус из "Арсенала", а вовсе не Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".
Холанд демонстрирует невероятную результативность после своего перехода из дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов, забив 14 голов в девяти первых матчах за "Сити".
Однако Агбонлахор указывает на то, что Жезус, купленный "Арсеналом" как раз у "Сити" за 45 млн. фунтов, сильнее повлиял на свою новую команду, нежели Холанд на свою.
"На мой взгляд, лучшее приобретение — это Габриэль Жезус. Холанд выступает выдающимся образом, но "Сити" всегда играл хорошо, забивая и без Холанда нелепо большое количество голов".
"Габриэль Жезус превратил "Арсенал" в другую команду. Теперь они обладают нападающим, который без устали прессингует защитников", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
26.09.2022 15:00
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