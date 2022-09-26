Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку исключает свое возвращение в "Челси", несмотря на смену главного тренера на "Стэмфорд Бридж".

В августе 2021 "Челси" потратил рекордные для своего клуба 97.5 млн. фунтов на покупку Лукаку у "Интера", однако спустя год Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



Поспешный отъезд Лукаку из Лондона назад в Милан во многом был обусловлен тем, что Ромелу не удалось сработаться с Томасом Тухелем, чью тактику он публично раскритиковал.



Ранее в сентябре Тухель освободил тренерский мостик "синих" для Грэма Поттера, однако для Лукаку это ничего не меняет. 29-летний игрок сборной Бельгии по-прежнему хочет остаться в "Интере".



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, теперь "Интер" планирует договориться с "Челси" о продлении аренды Лукаку на сезон 2023/24.