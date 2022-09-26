Троссард хочет перейти в "Челси"

Вингер "Брайтона" Леандро Троссард признался, что он хотел бы последовать за Марком Кукурельей и Грэмом Поттером в "Челси".

Минувшим летом "Челси" приобрел защитника Кукурелью за 62 миллиона фунтов, а в начале сентября пригласил Поттера на тренерский мостик вместо уволенного Томаса Тухеля.



Согласно слухам, в следующем году этот путь может повторить Троссард, и 27-летний бельгиец не отказался бы от такой возможности.



"Сейчас наш тренер ушел в "Челси", однако спекуляции насчет того, что я последую за ним, не имеют смысла".



"Если такая возможность появится, я бы хотел перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на скамейке", — сообщил Троссард Het Niewsblad.