Троссард хочет перейти в "Челси"
Вингер "Брайтона" Леандро Троссард признался, что он хотел бы последовать за Марком Кукурельей и Грэмом Поттером в "Челси".
Минувшим летом "Челси" приобрел защитника Кукурелью за 62 миллиона фунтов, а в начале сентября пригласил Поттера на тренерский мостик вместо уволенного Томаса Тухеля.
Согласно слухам, в следующем году этот путь может повторить Троссард, и 27-летний бельгиец не отказался бы от такой возможности.
"Сейчас наш тренер ушел в "Челси", однако спекуляции насчет того, что я последую за ним, не имеют смысла".
"Если такая возможность появится, я бы хотел перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на скамейке", — сообщил Троссард Het Niewsblad.
26.09.2022 13:00
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Последние комментарии:
Докажи что стоиш этогочтоб играть за великий ЧЕЛСИ!
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что то все губы раскатали, все в челси хотят
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все не топы хотят перехода в шелси
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