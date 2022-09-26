Троссард хочет перейти в "Челси"

Леандро Троссард Вингер "Брайтона" Леандро Троссард признался, что он хотел бы последовать за Марком Кукурельей и Грэмом Поттером в "Челси".

Минувшим летом "Челси" приобрел защитника Кукурелью за 62 миллиона фунтов, а в начале сентября пригласил Поттера на тренерский мостик вместо уволенного Томаса Тухеля.

Согласно слухам, в следующем году этот путь может повторить Троссард, и 27-летний бельгиец не отказался бы от такой возможности.

"Сейчас наш тренер ушел в "Челси", однако спекуляции насчет того, что я последую за ним, не имеют смысла".

"Если такая возможность появится, я бы хотел перейти. Но я хочу играть, а не сидеть на скамейке", — сообщил Троссард Het Niewsblad.


Метки Брайтон, Троссард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2022 13:00

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  1. chelsiukpro 26.09.2022 13:47 # chelsiukpro
    Докажи что стоиш этогочтоб играть за великий ЧЕЛСИ!

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  2. osivori 26.09.2022 13:19 # osivori
    что то все губы раскатали, все в челси хотят

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  3. yamateh 26.09.2022 13:00 # yamateh
    все не топы хотят перехода в шелси

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