Александер-Арнольд не примет участия в матче против Германии
Защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду не нашлось места в заявке сборной Англии на матч Лиги Наций против Германии сегодня вечером.
Матч против Италии в минувшую пятницу Александер-Арнольд целиком провел на скамейке запасных. Многие ожидали, что Саутгейт даст шанс Тренту против Германии.
Однако Саутгейт решил совсем оставить Александер-Арнольда за бортом, а на правый фланг обороны, как ожидается, снарядит Кирана Триппьера из "Ньюкасла".
"Конечно, он (Александер-Арнольд) обладает великолепным спектром передач, и нам повезло обладать игроками различных профилей на этой позиции".
"Если мы играем с вингбеками, то Триппьер и Рис Джеймс тоже превосходно обращаются с мячом, пускай и по-другому. Мы всегда должны оценивать игроков в комплекте, оценивать все их атрибуты".
"Все они участвовали в финалах Лиги Чемпионов, некоторые из них добирались до поздних стадий больших турниров с нами, Трент выигрывал лигу, Триппьер выигрывал испанскую лигу, Уолкер выигрывал английскую лигу, поэтому у них так много хороших атрибутов".
"Это очень сложная позиция для принятия решений, однако мы должны поступать так, как мы верим. В конце концов меня будут судить по результату", — цитирует Саутгейта Evening Standard.
26.09.2022 12:00
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щас дауны типо ливерпук888 объяснят, что это не трент посредственный защитник, а саутгейт виноват, т.к. не может встроить дырнольда, сделав ради этой дырки подстраховку и прочие танцы с бубном
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Все, абсолютно все ссут на зеродаунов
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