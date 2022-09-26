Александер-Арнольд не примет участия в матче против Германии

Защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду не нашлось места в заявке сборной Англии на матч Лиги Наций против Германии сегодня вечером.

Матч против Италии в минувшую пятницу Александер-Арнольд целиком провел на скамейке запасных. Многие ожидали, что Саутгейт даст шанс Тренту против Германии.



Однако Саутгейт решил совсем оставить Александер-Арнольда за бортом, а на правый фланг обороны, как ожидается, снарядит Кирана Триппьера из "Ньюкасла".



"Конечно, он (Александер-Арнольд) обладает великолепным спектром передач, и нам повезло обладать игроками различных профилей на этой позиции".



"Если мы играем с вингбеками, то Триппьер и Рис Джеймс тоже превосходно обращаются с мячом, пускай и по-другому. Мы всегда должны оценивать игроков в комплекте, оценивать все их атрибуты".



"Все они участвовали в финалах Лиги Чемпионов, некоторые из них добирались до поздних стадий больших турниров с нами, Трент выигрывал лигу, Триппьер выигрывал испанскую лигу, Уолкер выигрывал английскую лигу, поэтому у них так много хороших атрибутов".



"Это очень сложная позиция для принятия решений, однако мы должны поступать так, как мы верим. В конце концов меня будут судить по результату", — цитирует Саутгейта Evening Standard.