Венгер: "У "Арсенала" хорошие шансы на титул"

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему "канониры" могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

Прямо сейчас именно "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, хотя и опережает ближайших преследователей всего на одно очко.

Венгер не видит явного фаворита на завоевание титула и предупреждает, что зимняя пауза на Чемпионат Мира может оказать большое влияние на расстановку сил. По мнению Арсена, это благоприятные условия для "канониров".

"Я бы сказал, что у них хорошие шансы в этом сезоне, потому что я не вижу какой-либо супердоминирующей команды. Убежден, это хорошая возможность для них сделать это".

"Конечно, это также слегка особенный сезон, потому что посреди него есть Чемпионат Мира, и ты не знаешь, как это повлияет на игру отдельных игроков и команд. Убежден, в этом сезоне у них есть хорошая возможность завоевать титул", — сообщил Венгер Sky Sports.


Метки Арсенал, Венгер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 646

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 26.09.2022 11:16 # alexomck
    Венгер мог выиграть АПЛ с этим Арсеналом ещё в 2005

    (ответить)

  2. chelsea88 26.09.2022 11:15 # chelsea88
    Ну всё, пиздa гейгуннерам)
    Сглазил венгре.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: