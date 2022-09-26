Венгер: "У "Арсенала" хорошие шансы на титул"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер объяснил, почему "канониры" могут выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
Прямо сейчас именно "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге, хотя и опережает ближайших преследователей всего на одно очко.
Венгер не видит явного фаворита на завоевание титула и предупреждает, что зимняя пауза на Чемпионат Мира может оказать большое влияние на расстановку сил. По мнению Арсена, это благоприятные условия для "канониров".
"Я бы сказал, что у них хорошие шансы в этом сезоне, потому что я не вижу какой-либо супердоминирующей команды. Убежден, это хорошая возможность для них сделать это".
"Конечно, это также слегка особенный сезон, потому что посреди него есть Чемпионат Мира, и ты не знаешь, как это повлияет на игру отдельных игроков и команд. Убежден, в этом сезоне у них есть хорошая возможность завоевать титул", — сообщил Венгер Sky Sports.
26.09.2022 11:00
Просмотров: 646
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Венгер мог выиграть АПЛ с этим Арсеналом ещё в 2005
(ответить)
Ну всё, пиздa гейгуннерам)
Сглазил венгре.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий