Саутгейт готов к увольнению в случае провала на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт понимает, что его будет ждать увольнение в случае провала на Чемпионате Мира в Катаре.

Англичане подходят к мировому первенству в неважной форме, не выиграв ни одного из пяти матчей в Лиге Наций и не забив в них ни одного гола с игры.



И хотя контракт Саутгейта рассчитан до декабря 2024, Гарет понимает, что это не убережет его от увольнения, если его команда не сможет хорошо выступить в Катаре.



"Я не глупец — прямо сейчас я целиком сосредоточен на том, чтобы выставить правильный состав на завтрашний матч, а затем мы сосредоточимся на том, чтобы показать хорошую игру и добыть хороший результат. Но я знаю, что в конце концов меня будут судить по тому, что случится на Чемпионате Мира".



"Контракты не имеют значения в футболе, потому что у тренеров могут быть контракты на три, четыре, пять лет, но если результаты недостаточно хороши, вы расстаетесь. Ты принимаешь это".



"Почему в моем случае должно быть по-другому? Я не настолько высокомерен, чтобы думать, что мой контракт защитит меня", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.