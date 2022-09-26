Саутгейт готов к увольнению в случае провала на ЧМ-2022
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт понимает, что его будет ждать увольнение в случае провала на Чемпионате Мира в Катаре.
Англичане подходят к мировому первенству в неважной форме, не выиграв ни одного из пяти матчей в Лиге Наций и не забив в них ни одного гола с игры.
И хотя контракт Саутгейта рассчитан до декабря 2024, Гарет понимает, что это не убережет его от увольнения, если его команда не сможет хорошо выступить в Катаре.
"Я не глупец — прямо сейчас я целиком сосредоточен на том, чтобы выставить правильный состав на завтрашний матч, а затем мы сосредоточимся на том, чтобы показать хорошую игру и добыть хороший результат. Но я знаю, что в конце концов меня будут судить по тому, что случится на Чемпионате Мира".
"Контракты не имеют значения в футболе, потому что у тренеров могут быть контракты на три, четыре, пять лет, но если результаты недостаточно хороши, вы расстаетесь. Ты принимаешь это".
"Почему в моем случае должно быть по-другому? Я не настолько высокомерен, чтобы думать, что мой контракт защитит меня", — цитирует Саутгейта Daily Mirror.
26.09.2022 10:00
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