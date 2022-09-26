Матич: "Кин должен понять, что футбол изменился"

Полузащитник "Ромы" Неманья Матич считает, что Рой Кин, легенда его бывшего клуба "Манчестер Юнайтед", застрял в прошлом.

Кин является одним из самых ярых критиков "Юнайтед" в последние годы, регулярно упрекая Харри Магуайра и других игроков "красных дьяволов".



Однако Матичу, покинувшему "Юнайтед" в конце прошлого сезона после пяти лет в клубе, кажется, что зачастую Кин напрасно проводит параллели со временами, когда Рой сам выступал за клуб.



"Я уважаю то, чего он добился, но он должен понять, что футбол изменился".



"Поиграв за "Челси", я не могу позволить себе сказать, что ненавижу их. Я не могу злиться, разговаривая с прессой после матча".



"То, как он вел себя на поле, сегодня это красная карточка в 70 процентах случаев. Ты не можешь лупить оппонента, когда все камеры мира устремлены на тебя".



"Выйди на улицу и скажи что-нибудь, вот тогда ты будешь настоящим героем. Но про меня он всегда говорил хорошие вещи, и это всегда приятно. Хотя, если честно, я не переживаю, что он там говорит".



"Я знаю, чего достиг в своей карьере, и я очень доволен этим", — сообщил Матич The Times.