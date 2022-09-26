Аллан покинул "Эвертон" и отправился в Абу-Даби

Аллан Клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" объявил о приобретении полузащитника "Эвертона" Аллана.

Всего лишь два года назад "Эвертон" заплатил "Наполи" 21 миллион фунтов за Аллана, пригласив бразильца по инициативе своего бывшего главного тренера Карло Анчелотти.

Однако найти общий язык с Фрэнком Лэмпардом, который тренирует "ирисок" сейчас, Аллан не смог и в этом сезоне не сыграл ни минуты.

"Аль-Вахда", базирующаяся в Абу-Даби и возглавляемая экс-наставником "Шеффилд Юнайтед" Карлушем Карвальялом, не раскрывает финансовые условия сделки, лишь сообщая, что 31-летний бразилец заключил контракт на два года.


Метки Аллан, Аль-Вахда, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2022 07:00

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  1. blueswin 26.09.2022 08:32 # blueswin
    слишком много тяжелейших ошибок на трансферном рынке для клуба который не зарабатывает столько и не имеет лишних миллионов в кассе

    (ответить)

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