Аллан покинул "Эвертон" и отправился в Абу-Даби

Клуб из ОАЭ "Аль-Вахда" объявил о приобретении полузащитника "Эвертона" Аллана.

Всего лишь два года назад "Эвертон" заплатил "Наполи" 21 миллион фунтов за Аллана, пригласив бразильца по инициативе своего бывшего главного тренера Карло Анчелотти.



Однако найти общий язык с Фрэнком Лэмпардом, который тренирует "ирисок" сейчас, Аллан не смог и в этом сезоне не сыграл ни минуты.



"Аль-Вахда", базирующаяся в Абу-Даби и возглавляемая экс-наставником "Шеффилд Юнайтед" Карлушем Карвальялом, не раскрывает финансовые условия сделки, лишь сообщая, что 31-летний бразилец заключил контракт на два года.