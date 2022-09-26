Анонс матча Англия — Германия
Свою бесславную кампанию в Лиге Наций сборная Англии завершит домашним матчем против Германии на "Уэмбли".
Набрав только два очка в пяти первых матчах Лиги Наций, англичане досрочно оформили выбывание в Лигу B соревнования.
В этих пяти матчах команда Гарета Саутгейта забила только один гол, да и тот — с пенальти. С игры родоначальники футбола не могут забить уже более восьми часов игрового времени.
Важно отметить, что это будет последний матч англичан перед ЧМ-2022 в Катаре, и если Саутгейт еще хочет посмотреть каких-то игроков в деле, то сейчас самое время.
- Две из трех последних встреч Англии и Германии завершились вничью. Столько же ничьих было в их 16 предыдущих встречах.
- Англия выиграла три из шести последних соревновательных матчей против Германии (1 ничья, 2 поражения), хотя из семи первых таких — только один (4 ничьи, 2 поражения).
- Германия ни разу не уступила в шести последних выездах к Англии, безголевой ничьей в ноябре 2017 прервав серию из пяти побед.
- Англия не знает побед уже пять матчей кряду (2 ничьи, 3 поражения) — впервые с июня 2014.
- Англия не забивает уже три матча кряду — впервые с ноября 2000.
- Против Венгрии в предыдущем матче немцы потерпели свое первое поражение при Ханси Флике и свое первое с проигрыша Англии 2:0 на Евро-2020, прервав серию из 13 поединков без поражений.
- В своем предыдущем домашнем матче англичане проиграли Венгрии со счетом 0:4, и это было их первое поражение на своем поле с октября 2020 (0:1 против Дании).
- Последний раз англичане оформляли два поражения подряд дома в ноябре 2013, уступив Чили и как раз Германии (0:2 и 0:1).
- Немцы не проиграли ни одного из восьми последних выездных матчей во всех соревнованиях (5 побед, 3 ничьи), и это их самая продолжительная серия такого рода с ноября 2011 (26 матчей на выезде без поражений).
- Однако каждый из трех последних выездов сборной Германии оборачивался ничьей.
- Англия — одна из двух сборных, которые еще не забивали с игры в этом розыгрыше Лиги Наций.
- Капитан англичан Харри Кейн забивал по одному голу в каждом из трех своих матчей против Германии.
Саутгейт может устроить дебют за сборную нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни, который не попал в заявку на матч с Италией. Относительно своего оригинального списка вызванных игроков англичане недосчитались лишь Калвина Филлипса, на место которого был приглашен едва восстановившийся после травмы Джордан Хендерсон.
Лига Наций. Группа A3. 6-й тур
Сборная Англии — сборная Германии
Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция
26.09.2022 06:00
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Вчера летал в командировку в Польшу и встретил там narkota. Сидит грустный такой в аэропорту. Решил узнать, чего случилось у него. И прикиньте, улетает обратно в украину, призвали в армию его. Думал отсидится в Европе и будет толканы мыть, а вот хуй, сказали, что такие "войны" сейчас как раз нужны в усраине. Так что помяним narkota заранее.
Пишите теперь на Faple - "Помним, скорбим по narkotu".
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Слава Челси! Челсею Слава!
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