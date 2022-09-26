Альварес остается целью номер один "Челси" среди полузащитников

Полузащитник "Аякса" Эдсон Альварес остается приоритетной целью "Челси" по укреплению центра поля.

Незадолго до закрытия летнего трансферного окна "Челси" предложил 40 миллионов фунтов за Альвареса, однако "Аякс", и без того лишившийся нескольких важных игроков, ответил отказом.



Как сообщает CBS Sports, Эдсон остается на радаре у "Челси" и в данный момент является целью номер один "синих" среди полузащитников, однако новый главный тренер "синих" Грэм Поттер еще может это изменить.



Правда, Альварес интересен не только "Челси". Сразу несколько других клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", хотят переманить 24-летнего игрока сборной Мексики в зимнее трансферное окно.