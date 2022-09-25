Дейн: "Тоттенхэм" был ближайшим соратником "Арсенала" при мне"

Бывший вице-президент "Арсенала" Дэвид Дейн признался, что "Тоттенхэм" был ближайшим соратником "канониров" в период его работы в клубе.

Дейн был ведущей фигурой в "Арсенале" с 1983 по 2007 году, приведя на тренерский мостик Арсена Венгера в 1996 году.



Между фанатами "Арсенала" и "Тоттенхэма" всегда ощущается дух соперничества, однако между руководителями двух клубов Северного Лондона отношения были совершенно другими.



"Фанаты "Арсенала" особо не оценят это, но нашим ближайшим соратником, пока я находился в "Арсенале", всегда был "Тоттенхэм".



"Почему? Потому что у нас бы общий персонал для контроля у гейтов, у нас была общая полиция, у нас был общий кейтеринг, и я всегда был близок с (бывшим президентом "шпор") Ирвингом Шоларом, вместе с которым мы помогли сформировать Премьер-Лигу".



"Он всегда был на моей стороне, и я дружу с ним до этого самого дня. А также с Аланом Шугаром и Даниэлем Леви", — сообщил Дейн.