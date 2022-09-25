Стерлинг выступил в защиту Саутгейта

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг выступил в защиту главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Саутгейт оказался под большим давлением после пяти матчей Лиги Наций без побед кряду, однако Стерлинг призывает игроков разделить эту ответственность и исправить впечатление о себе хорошим выступлением на ЧМ-2022 в Катаре.



"Все мы знаем, что значит играть в футбол на высочайшем уровне. К тебе приковано большое внимание, и часто люди несправедливы, но это говорит об уровне, которого достигла сборная Англии".



"От нас всегда ожидают побед, и эта маленькая потеря формы — не повод для паники. Зимой у нас будет большая возможность показать, на что мы по-прежнему способны".



"Он (Саутгейт) выводил нас в полуфинал и финал, и это просто показывает направление, в котором мы движемся".



"Да, прямо сейчас мы не на своем уровне, но я по-прежнему думаю, что мы должны смотреть в будущее с позитивом".



"У нас в составе есть игроки, которые поиграли на высочайшем уровне, и мы должны разделить ответственность, а также должны наладить игру и снова начать побеждать в матчах".



"Ради этого мы здесь. Мы не просто участники, мы хотим побеждать. Мы поговорили внутри коллектива, и я думаю, мы в правильном состоянии, чтобы поправить свои дела", — цитирует Стерлинга Sky Sports.