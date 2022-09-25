Стерлинг выступил в защиту Саутгейта
Вингер "Челси" Рахим Стерлинг выступил в защиту главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
Саутгейт оказался под большим давлением после пяти матчей Лиги Наций без побед кряду, однако Стерлинг призывает игроков разделить эту ответственность и исправить впечатление о себе хорошим выступлением на ЧМ-2022 в Катаре.
"Все мы знаем, что значит играть в футбол на высочайшем уровне. К тебе приковано большое внимание, и часто люди несправедливы, но это говорит об уровне, которого достигла сборная Англии".
"От нас всегда ожидают побед, и эта маленькая потеря формы — не повод для паники. Зимой у нас будет большая возможность показать, на что мы по-прежнему способны".
"Он (Саутгейт) выводил нас в полуфинал и финал, и это просто показывает направление, в котором мы движемся".
"Да, прямо сейчас мы не на своем уровне, но я по-прежнему думаю, что мы должны смотреть в будущее с позитивом".
"У нас в составе есть игроки, которые поиграли на высочайшем уровне, и мы должны разделить ответственность, а также должны наладить игру и снова начать побеждать в матчах".
"Ради этого мы здесь. Мы не просто участники, мы хотим побеждать. Мы поговорили внутри коллектива, и я думаю, мы в правильном состоянии, чтобы поправить свои дела", — цитирует Стерлинга Sky Sports.
25.09.2022 22:00
Просмотров: 295
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
абсолютно бездарный коуч. В каком-нибудь челси уже давно бы на мороз пошел.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий