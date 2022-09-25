Матич: "То, что люди делают с Магуайром, это катастрофа"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его капитана Харри Магуайра несправедливо критикуют.

К Магуайру всегда было приковано огромное внимание из-за его ценника в 80 миллионов фунтов, но в последний год сам Харри дает пищу для критиков своей неубедительной игрой.



Матич понимает, что любой футболист время от времени подвергается критике, однако Неманье кажется, что в случае с Харри люди переусердствуют.



"То, что люди делают с ним, это катастрофа. У всего есть свои пределы, а у некоторых людей, которые пишут в социальных сетях, нет своей жизни, поэтому они просто пишут плохие вещи о других", — сообщил Матич The Times.