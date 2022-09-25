Матич: "То, что люди делают с Магуайром, это катастрофа"

Неманья Матич и Харри Магуайр Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его капитана Харри Магуайра несправедливо критикуют.

К Магуайру всегда было приковано огромное внимание из-за его ценника в 80 миллионов фунтов, но в последний год сам Харри дает пищу для критиков своей неубедительной игрой.

Матич понимает, что любой футболист время от времени подвергается критике, однако Неманье кажется, что в случае с Харри люди переусердствуют.

"То, что люди делают с ним, это катастрофа. У всего есть свои пределы, а у некоторых людей, которые пишут в социальных сетях, нет своей жизни, поэтому они просто пишут плохие вещи о других", — сообщил Матич The Times.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Матич

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 485

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. best-fanunited 25.09.2022 21:16 # best-fanunited
    А Гваер и в Роме капитанит?

    (ответить)

  2. hunter022 25.09.2022 21:03 # hunter022
    А то что делает Магуайер играя за МЮ разве не катастрофа?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: