Матич: "То, что люди делают с Магуайром, это катастрофа"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич считает, что его капитана Харри Магуайра несправедливо критикуют.
К Магуайру всегда было приковано огромное внимание из-за его ценника в 80 миллионов фунтов, но в последний год сам Харри дает пищу для критиков своей неубедительной игрой.
Матич понимает, что любой футболист время от времени подвергается критике, однако Неманье кажется, что в случае с Харри люди переусердствуют.
"То, что люди делают с ним, это катастрофа. У всего есть свои пределы, а у некоторых людей, которые пишут в социальных сетях, нет своей жизни, поэтому они просто пишут плохие вещи о других", — сообщил Матич The Times.
25.09.2022 21:00
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А Гваер и в Роме капитанит?
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А то что делает Магуайер играя за МЮ разве не катастрофа?
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