Саутгейт опасается, что Филлипс не будет готов к ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт усомнился, что полузащитник "Манчестер Сити" Калвин Филлипс будет готов к ЧМ-2022 в Катаре.

После своего перехода из "Лидса" за 45 миллионов фунтов минувшим летом Филлипс отметился лишь тремя появлениями на замену за "Сити", суммарно сыграв только 14 минут.



Прямо сейчас Калвин восстанавливается после операции на плече. Прогноз медиков гласит, что 26-летний полузащитник вернется в строй за неделю до того, как Саутгейт объявит окончательную заявку на ЧМ-2022, и Гарет опасается, что этого недостаточно.



"После операции следует восстановление, которое занимает определенное время. А дальше все зависит от того, сколько он сыграл в последние восемь недель (перед ЧМ-2022)", — цитирует Саутгейта Manchester Evening News.



Добавим, Филлипс исполнял ключевую роль на пути англичан к финалу Евро-2020 в прошлом году, однако в 14 последних матчах сборной Калвин лишь пять раз появлялся в стартовом составе — прежде всего из-за проблем со здоровьем.