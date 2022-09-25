Троссард уверен, что уход Поттера не надломит "Брайтон"

Вингер "Брайтона" Леандро Троссард уверен, что уход главного тренера Грэма Поттера не испортит сезон для его команды.

Поттер оставил "Брайтон" на четвертом месте в Премьер-Лиге и теперь тренирует "Челси", уже успев провести один матч со своим клубом.



На место Грэма "чайки" назначили экс-наставника "Шахтера" и "Сассуоло" Роберто Де Дзерби, в которого Троссард верит.



"Все случилось довольно быстро. В течение одного дня мы узнали, что Тухель был уволен, и Грэм займет его место".



"Для нас это стало небольшим шоком, но мы знали, что однажды он может уйти, потому что он великолепный тренер".



"Поначалу это ощущалось немного странно, но теперь у нас новый тренер, и мы должны прибавить как клуб и как игроки. Я предвкушаю работу с новым тренером".



"Если тренер уходит, это не значит, что команда уже не будет играть так хорошо. Просто некоторые вещи могут измениться при новом тренере, но его задача — сделать так, чтобы мы играли столь же хорошо", — цитирует Троссарда Daily Mail.