О'Нил может остаться во главе "Борнмута"
Временно исполняющему обязанности главного тренера "Борнмута" Гари О'Нилу будет дарован шанс получить свою работу на постоянной основе.
Напомним, "Борнмут" еще а в августе уволил Скотта Паркера, отреагировав этим на шокирующее поражение 9:0 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.
С тех пор первой командой "вишенок" руководит О'Нил, входивший в штаб Паркера. Гари неплохо себя проявляет и даже был номинирован на звание Тренера Месяца в Премьер-Лиге.
В данный момент "Борнмут" находится в процессе смены собственника, и американец Уильям Фоули, покупающий клуб у Максима Демина, вполне доволен работой О'Нила и готов дать 39-летнему англичанину больше времени, сообщает The Sun.
Таким образом, это будет шанс для О'Нила стать главным тренером на постоянной основе. Но в то же время "Борнмут" продолжает держать в уме варианты вроде экс-наставника "Бернли" Шона Дайча.
25.09.2022 18:00
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