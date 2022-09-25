О'Нил может остаться во главе "Борнмута"

Временно исполняющему обязанности главного тренера "Борнмута" Гари О'Нилу будет дарован шанс получить свою работу на постоянной основе.

Напомним, "Борнмут" еще а в августе уволил Скотта Паркера, отреагировав этим на шокирующее поражение 9:0 от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



С тех пор первой командой "вишенок" руководит О'Нил, входивший в штаб Паркера. Гари неплохо себя проявляет и даже был номинирован на звание Тренера Месяца в Премьер-Лиге.



В данный момент "Борнмут" находится в процессе смены собственника, и американец Уильям Фоули, покупающий клуб у Максима Демина, вполне доволен работой О'Нила и готов дать 39-летнему англичанину больше времени, сообщает The Sun.



Таким образом, это будет шанс для О'Нила стать главным тренером на постоянной основе. Но в то же время "Борнмут" продолжает держать в уме варианты вроде экс-наставника "Бернли" Шона Дайча.