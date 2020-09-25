"Ньюкасл" может купить Мэддисона и Тилеманса в январе

"Ньюкасл" может попытаться приобрести полузащитников "Лестера" Джеймса Мэддисона и Юри Тилеманса в январе.

"Ньюкасл" пытался заполучить Мэддисона еще минувшим летом, сделав два предложения по Джеймсу. Второе из них составило 50 миллионов фунтов, не дотянув до тех 60 млн. фунтов, в которые "Лестер" оценил свою звезду.



Как сообщает Leicester Mercury, "сороки" сохраняют интерес к Мэддисону, который забил три гола и отдал одну результативную передачу в новом сезоне, несмотря на провальный старт "лис".



В январе у Мэддисона будет оставаться 18 месяцев по контракту с "Лестером", и "Ньюкасл" надеется, что это поможет заключению сделки по 25-летнему англичанину.



А ели верить Daily Express, в зимнее окно "сороки" также собираются предложить 15 млн. фунтов за Тилеманса, чей контракт и вовсе истекает в конце этого сезона.



Ключом к трансферу Тилеманса могут стать отношения 25-летнего игрока с правой рукой Эдди Хау Грэмом Джонсом, которого он знает по работе в сборной Бельгии.