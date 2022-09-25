"Сити" договорился с Фоденом о новом контракте

"Манчестер Сити" достиг принципиальной договоренности со своим полузащитником Филом Фоденом о новом долгосрочном контракте.

Как сообщает Football Insider в эксклюзивном материале, в ближайшее время Фоден должен связать свое будущее с "Сити" до 2028 года.



Новая сделка увеличит зарплату Фодена в несколько раз — до 250,000 фунтов в неделю. Таким образом, в течение шести следующих лет Фил сможет заработать 78 млн. фунтов.



22-летний англичанин дебютировал за "Сити" в ноябре 2017, с тех пор забив 48 голов и отдав 35 результативных передач в 179 матчах за родной клуб.



Добавим, Фоден выходил в стартовом составе "горожан" на все семь матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, трижды отличившись и дважды ассистируя партнерам.