Дайчу не хватило 4 млн. фунтов для покупки Кейна

Бывший главный тренер "Бернли" Шон Дайч рассказал, что ему не хватило 4 миллионов фунтов для покупки нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Перед тем, как стать главной звездой своего клуба и капитаном сборной Англии, Кейн проделал тернистый путь, несколько раз побывав в аренде. Харри прорвало лишь в сезоне 2014/15, когда он забил 31 гол в 51 матче.



Однако судьба Кейна могла бы сложиться иначе, если бы у обратившегося насчет Харри в преддверии того сезона "Бернли" нашлось несколько лишних миллионов.



"Я позвонил насчет него в то время. Кажется, то был Тим Шервуд, который сразу же назвал цену в 7 миллионов фунтов, а мы вышли на рынок с 3 миллионами фунтов".



"Он еще не был проверенным игроком, а мы были "Бернли". Я пошел к руководству, и они сказали: "Мы не можем сделать это".



"В итоге мы переключились на Джорджа Бойда, который стал нашим рекордным приобретением в то время где-то за 3 миллиона фунтов. Так что мы просто не могли сделать это", — цитирует Дайча talkSPORT.