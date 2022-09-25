МЮ и "Эвертон" заинтересованы в Ирвинге Лосано

"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" заинтересованы в приобретении вингера "Наполи" Ирвинга Лосано в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 27-летний Лосано отметился только четырьмя появлениями в стартовом составе "Наполи", и эта ситуация не устраивает Ирвинга.



По информации Marca, Лосано может покинуть Неаполь в январе, и четыре клуба уже обозначили свой интерес к Ирвингу. Помимо "Юнайтед" и "Эвертона", это представляющие Бундеслигу "Бавария" и "РБ Лейпциг".



Три года назад Лосано обошелся "Наполи" в 42 миллиона евро (37.5 млн. фунтов). Для приобретения Ирвинга в январе может хватить 30 млн. евро (26.8 млн. фунтов).



Добавим, Лосано забил 16 голов в 59 матчах за сборную Мексики. До переезда в Италию Ирвинг провел два блестящих сезона за ПСВ, наколотив 40 голов.