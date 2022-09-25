Эвра считает, что "Сити" обязан выиграть Лигу Чемпионов с Холандом

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра считает, что у "Манчестер Сити" больше нет оправданий насчет Лиги Чемпионов.

"Сити" добился колоссальных успехов за шесть лет работы с Хосепом Гвардиолой, но все они были достигнуты на внутренней арене. Лига Чемпионов же никак не покорится "горожанам", хотя только в прошлом году они играли в ее финале.



По мнению Эвра, теперь "Сити" просто обязан выиграть элитный европейский турнир, ведь у Гвардиолы появился чистокровный форвард в лице Эрлинга Холанда, забившего 14 голов в девяти первых матчах за свой новый клуб.



"Он монстр. Он использует свою физическую мощь, он убийственен перед чужими воротами, он совершает правильные движения, он резок для столь высокого и сильного игрока. Он словно кошка".



"Он вернул их в колею, и поэтому он 9-й номер, настоящий 9-й номер. "Сити" выигрывал лигу и без нападающего, но в Лиге Чемпионов им было сложно. Думаю, теперь у них нет оправданий".



"Когда они проиграли финал против "Челси", Гвардиола решил сыграть без нападающего, но теперь это не повторится", — сообщил Эвра Betfair.