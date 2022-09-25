Кейн: "Мы не паникуем"

Капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что его команда не паникует из-за провального выступления в Лиге Наций.

Начиная с июня, у англичан случилась черная полоса. Подопечные Гарета Саутгейта не выиграли ни одного из пяти матчей в Лиге Наций, забив в них только один гол, да и тот — с пенальти.



Однако Кейн не переживает из-за этого и верит, что успешным выступлением на Чемпионате Мира его команда сможет заставить забыть об этой серии.



"Мы не паникуем. Мы знаем, что хотим прибавить".



"Конечно, я понимаю разочарование фанатов. Я сам был фанатом сборной Англии и остаюсь фанатом сборной Англии, играю я или нет".



"Не уверен, что люди будут переживать насчет этого периода, если мы успешно выступим в Катаре, и в этом вся суть".



"Нам нужно прибавить, и мы знаем это. Наши фанаты всегда великолепны и всегда поддерживают нас. Я знаю, что они будут с нами в понедельник, и каждый будет в восторге от приближающегося Чемпионата Мира, что бы там ни случилось. Надеюсь, мы сможем отблагодарить их хорошим результатами", — цитирует Кейн Sky Sports.