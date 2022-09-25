"Челси" заинтересован в Дугласе Луисе
"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.
В преддверии закрытия летнего трансферного окна серьезный интерес к Луису проявлял "Арсенал", однако "Вилла" запросила за Дугласа 40 миллионов фунтов, несмотря на риск лишиться игрока безо всякой компенсации следующим летом ввиду истекающего контракта.
В январе у "Виллы" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 24-летнего бразильца, если тот так и не подпишет новый контракт.
И Birmingham Mail утверждает, что "Челси" присоединился к числу клубов, заинтересованных в Луисе. К приглашению полузащитника "синих" подталкивают истекающие в конце сезона контракты Нголо Канте и Жоржиньо.
25.09.2022 11:00
Просмотров: 96
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий