"Челси" заинтересован в Дугласе Луисе

"Челси" заинтересован в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна серьезный интерес к Луису проявлял "Арсенал", однако "Вилла" запросила за Дугласа 40 миллионов фунтов, несмотря на риск лишиться игрока безо всякой компенсации следующим летом ввиду истекающего контракта.



В январе у "Виллы" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за 24-летнего бразильца, если тот так и не подпишет новый контракт.



И Birmingham Mail утверждает, что "Челси" присоединился к числу клубов, заинтересованных в Луисе. К приглашению полузащитника "синих" подталкивают истекающие в конце сезона контракты Нголо Канте и Жоржиньо.