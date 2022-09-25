"Арсенал" вновь просматривал Ловро Майера

"Арсенал" вновь просматривал полузащитника "Ренна" и сборной Хорватии Ловро Майера.

Как сообщает Daily Mirror, Майер привлек внимание "Арсенала" своей яркой игрой за "Ренн", который чуть более года назад приобрел его у загребского "Динамо" за 10 миллионов фунтов.



В минувший четверг скауты лондонского клуба специально посетили матч хорватской сборной против Дании в Лиге Наций, засвидетельствовав, как Ловро вышел на замену и забил победный для своей команды гол (2:1).



24-летний Майер, которого на родине сравнивают с его легендарным соотечественником Лукой Модричем, также вызывает интерес у "Барселоны" и "Реала", а "Ренн" намерен потребовать минимум 44 млн. фунтов за Ловро.



Приглашение полузащитника является одним из приоритетов для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на ближайшее будущее, потому что Томас Партей вновь травмирован, а Гранит Джака в паре дней от своего 30-летия.



