Саутгейт: "Я правильный человек для сборной Англии"

Тренер Гарет Саутгейт заявил, что по-прежнему считает себя правильным человеком, чтобы руководить сборной Англии на Чемпионате Мира в Катаре.

Поклонники английской сборной испытывают огромное недовольство от выступления команды в этом розыгрыше Лиги Наций и некоторых кадровых решений Саутгейта.



Однако Саутгейт считает, что в проигранном матче против Италии (1:0) его подопечные показали неплохой футбол, и поэтому Гарет верит, что сохраняет контроль над ситуацией.



"Думаю, я правильный человек, чтобы руководить командой на этом соревновании. Несомненно, так было бы надежнее. Я не думаю, что мы были так уж плохи по игре против Италии, и я знаю, что меня будут критиковать только потому, что мы выдали серию поражений".



"Игроки знают, что в целом их игра против Италии была хорошей. Нам нужно быть решительнее возле чужих ворот. В данный момент у нас это не получается, и от этого ты хватаешься за голову, учитывая мастерство игроков и позиции, на которые они выходят", — цитирует Саутгейта Daily Mail.