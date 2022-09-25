Заха купил футбольный клуб в Кот-д'Ивуаре

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал владельцем футбольного клуба.

Успев сыграть пару товарищеских матчей за сборную Англии, в 2016 гоу Заха связал свою международную карьеру с Кот-д'Ивуаром.



Именно в этой африканской стране Уилфрид родился, переехав с семьей в Южный Лондон в возрасте четырех лет.



Возвращаясь к корням, теперь Заха стал владельцем своего первого клуба "Абенгуру", который выступает в четвертом ивуарийском дивизионе, но обладает своей академией.



Руководить клубом на ежедневной основе будет брат 29-летнего футболиста Карин, сообщает The Sun.