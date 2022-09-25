Заха купил футбольный клуб в Кот-д'Ивуаре

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха стал владельцем футбольного клуба.

Успев сыграть пару товарищеских матчей за сборную Англии, в 2016 гоу Заха связал свою международную карьеру с Кот-д'Ивуаром.

Именно в этой африканской стране Уилфрид родился, переехав с семьей в Южный Лондон в возрасте четырех лет.

Возвращаясь к корням, теперь Заха стал владельцем своего первого клуба "Абенгуру", который выступает в четвертом ивуарийском дивизионе, но обладает своей академией.

Руководить клубом на ежедневной основе будет брат 29-летнего футболиста Карин, сообщает The Sun.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2022 08:00

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