Манчини верит, что Англия можтет выиграть ЧМ-2022
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что англичанам по силам выиграть Чемпионат Мира в Катаре.
Англичане просто ужасно выступают в этом розыгрыше Лиги Наций, не одержав ни одной победы в пяти проведенных матчах и не забив ни одного гола с игры.
В минувшую пятницу подопечные Гарета Саутгейта были биты итальянцами со счетом 1:0, оформив понижение в Лигу B соревнования, однако это ничуть не смущает Манчини, чья собственная команда на ЧМ-2022 не попала.
"Вы (Англия) на Чемпионате Мира, и это самое важное. Мое мнение таково, что Англия — одна из лучших команд в мире, даже если они и проиграли этот матч. У них могут быть хорошие шансы на Чемпионате Мира", — цитирует Манчини Daily Mail.
25.09.2022 07:00
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Хороший Трололо!
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