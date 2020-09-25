Беллингем может покинуть "Боруссию" за 83 млн. фунтов

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может быть доступен для трансфера следующим летом за 83 миллиона фунтов.

На днях в прессе появилась информация, что "Боруссия" будет готова отпустить Беллингема после окончания этого сезона только за 150 млн. евро (131 млн. фунтов).



Однако эта цена будет актуальна, только если выступающий покупателем клуб захочет расплачиваться за Джуда в течение нескольких лет.



Как сообщат The Sun в эксклюзивном материале, "Боруссия" готова сделать щедрую скидку, если клуб-покупатель выплатит всю сумму сразу. В таком случае 19-летний игрок сборной Англии сможет уйти за 83 млн. фунтов.



Давний интерес к Беллингему проявляет "Ливерпуль", причем сами "красные" считают себя фаворитами в борьбе за Джуда, виды на которого также имеют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Однако осведомленный источник издания утверждает, что наивысшие шансы заполучить Беллингема имеет "Манчестер Сити", который только минувшим летом переманил из Дортмунда защитника Мануля Аканджи и нападающего Эрлинга Холанда.



Обновление полузащиты "Сити" напрашивается, потому что купленный у "Лидса" Калвин Филлипс пока никак не вернется из лазарета, Илкай Гюндоган приближается к концу своего контракта, а Кевину Де Брюйне уже за 30. Кроме того, под вопросом будущее Бернарду Силвы, который второе лето подряд порывается уйти в "Барселону".