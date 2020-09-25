Беллингем может покинуть "Боруссию" за 83 млн. фунтов

Эрлинг Холанд и Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может быть доступен для трансфера следующим летом за 83 миллиона фунтов.

На днях в прессе появилась информация, что "Боруссия" будет готова отпустить Беллингема после окончания этого сезона только за 150 млн. евро (131 млн. фунтов).

Однако эта цена будет актуальна, только если выступающий покупателем клуб захочет расплачиваться за Джуда в течение нескольких лет.

Как сообщат The Sun в эксклюзивном материале, "Боруссия" готова сделать щедрую скидку, если клуб-покупатель выплатит всю сумму сразу. В таком случае 19-летний игрок сборной Англии сможет уйти за 83 млн. фунтов.

Давний интерес к Беллингему проявляет "Ливерпуль", причем сами "красные" считают себя фаворитами в борьбе за Джуда, виды на которого также имеют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Однако осведомленный источник издания утверждает, что наивысшие шансы заполучить Беллингема имеет "Манчестер Сити", который только минувшим летом переманил из Дортмунда защитника Мануля Аканджи и нападающего Эрлинга Холанда.

Обновление полузащиты "Сити" напрашивается, потому что купленный у "Лидса" Калвин Филлипс пока никак не вернется из лазарета, Илкай Гюндоган приближается к концу своего контракта, а Кевину Де Брюйне уже за 30. Кроме того, под вопросом будущее Бернарду Силвы, который второе лето подряд порывается уйти в "Барселону".


Метки Беллингем, Боруссия, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2022 06:00

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  1. liverpo0ol 25.09.2022 06:31 # liverpo0ol
    I think Jude Belingham can be a very good buy for lokh’s like Cholsi Manchister Sosited or Manchoster Toileted because these 3 lokh’s ready to pay any price if someone makes a little hype over the noname player. Liverpool already made a very disappointing buy like Darwin and will not pay more than 50-70 millions for this player.

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  2. deman82 25.09.2022 06:30 # deman82
    Вперёд Россия мочить укропов!!!

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  3. intellect 25.09.2022 06:25 # intellect
    Фаплу срочно надо переходить на формат соц.сети с открытым для всех фио и городом локации участника. Сие ново поднимет как моральную сторону, так спортивную состовляющую обсуждений. Офтоп срача (был всегда, но менее) слишком много стало.

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  4. liverpo0ol 25.09.2022 06:25 # liverpo0ol
    https://t.me/boris_rozhin/64890

    Я таких громких беспилотников еще не видел. При том шо этот оказца поразил цель. Столько шума, людей напугали, патроны в пустую потратили, а оно летело и долетело.

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  5. liverpo0ol 25.09.2022 06:12 # liverpo0ol
    Second Sancho, not even worth 30 milions

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