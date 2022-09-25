Фанаты "Ливерпуля" готовы судиться с УЕФА
Почти 2,000 фанатов "Ливерпуля" выразили готовность поддержать судебный иск к УЕФА касательно проведения последнего финала Лиги Чемпионов.
Матч между "Ливерпулем" и "Реалом" на "Стад де Франс" в Париже 28 мая, прежде всего — помимо результата — запомнился безобразной организацией, из-за чего начало игры было отложено на 35 минут.
На подступах к стадиону возникли столпотворения, в которых пострадали даже некоторые близкие и родные игроков и работников "Ливерпуля". Свыше 1,700 болельщиков заявили о физических или психологических травмах.
Фанаты "Ливерпуля" не собираются оставлять это просто так и, объединившись с юридическими фирмами Bingham и Pogust Goodhead, намерены судиться с УЕФА.
Фанаты считают, что УЕФА нарушил условия сделки, продав билеты на финал и не сумев обеспечить должный уровень безопасности, сообщает BBC.
25.09.2022 00:05
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КНЯЗИ!!!
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