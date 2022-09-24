"Челси" готов заплатить 30 млн. фунтов за юниора "Фулхэма"

"Челси" готов выложить невероятные 30 миллионов фунтов за 17-летнего нападающего "Фулхэма" Люка Харриса, который до сих пор не дебютировал за первую команду "дачников".

После смены владельцев одним из приоритетных направлений для "Челси" на трансферном рынке стало приглашение самых ярких талантов. На это "синие" не жалеют никаких денег.



Минувшим летом "Челси" инвестировал свыше 100 млн. фунтов в 21-летнего Весле Фофана, 18-летнего Кэрни Чуквуэмеку и 18-летнего Габриэля Слонину, который пока остается в "Чикаго Файр".



И останавливаться "Челси" не собирается, теперь нацелившись на Харриса, который попал на радар к "синим" после своего хет-трика в матче молодежных команд двух лондонских клубов ранее в этом году.



Харрису выписывают такие же авансы, как Харви Эллиотту и Фабиу Карвалью, сменившим "Фулхэм" на "Ливерпуль", и теперь "Челси" попытается приобрести юного валлийца в январе. Два клуба уже начали переговоры насчет условий трансфера, сообщает Daily Mirror.