"Юнайтед" установил дедлайн по переговорам с Рэшфордом

"Манчестер Юнайтед" установил дедлайн, до которого надеется закрыть вопрос с будущим нападающего Маркуса Рэшфорда.

Как известно, контракт Рэшфорда истекает в конце этого сезона, и "Юнайтед" испытывает все большее беспокойство за будущее своего воспитанника.



Переговоры о новой сделке уже ведутся, но пока Маркус не спешит связывать свое долгосрочное будущее с "красными дьяволами".



Как утверждает Daily Express, "Юнайтед" надеется заключить новую сделку с Рэшфордом до Рождества, в противном случае клуб будет вынужден воспользоваться своей опцией по автоматическому продлению действующего контракта Маркуса на 12 месяцев.



Воспользовавшись этой опцией, "Юнайтед" лишит Рэшфорда возможности вступить в переговоры с зарубежными клубами в январе и выгадает себе чуть больше времени, но затем уже будет думать о продаже Маркуса как реальном варианте.



Добавим, сейчас 24-летний Рэшфорд получает около 180,000 фунтов в неделю. По слухам, Маркус рассчитывает на прибавку до уровня своего одноклубника Джейдона Санчо, зарабатывающего 350,000 фунтов каждые семь дней.