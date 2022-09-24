"Атлетико" рассматривает Мартинеса на замену Облаку

"Атлетико" рассматривает первого номера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на замену своему голкиперу Яну Облаку.

Действующий контракт Облака истекает в конце этого сезона, и пока "Атлетико" не преуспел в своих попытках склонить 29-летнего словенца к новой сделке.



В случае отсутствия прогресс в переговорах "Атлетико" даже может продать Облака в январе — чемпионы Ла Лиги не настроены терять своего стража ворот безо всякой компенсации.



У "Атлетико" точно не возникнет проблем с продажей Облака, одним из претендентов на которого является "Манчестер Юнайтед", колеблющийся с решением насчет долгосрочного будущего Давида Де Хеа.



Как утверждает Daily Mirror, "Атлетико" уже думает о том, кого бы смог пригласить на место Облака, и главный тренер Диего Симеоне готов предложить эту роль своему соотечественнику Мартинесу.



Эмилиано зарекомендовал себя одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге после своего перехода в "Виллу" из "Арсенала" за 20 миллионов фунтов два года назад, также утвердившись первым номером аргентинской сборной.