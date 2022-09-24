Партей травмировался в сборной Ганы
У полузащитника "Арсенала" Томаса Партея возникли проблемы со здоровьем в сборной Ганы.
Партей провел только четыре матча в этом сезоне, но при этом проявил себя ключевым игроком, и все четыре "Арсенал" уверенно выиграл.
Томас был назван в стартовом составе своей сборной на товарищеский матч против Бразилии в пятницу, однако на разминке у "канонира" возник определенный дискомфорт.
В результате Партей не смог сыграть против бразильцев, которые до сих пор не подтвердили характер травмы Томаса, и Daily Mail находит это тревожным в преддверии дерби "Арсенала" против "Тоттенхэма" 1 октября.
24.09.2022 20:00
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