Партей травмировался в сборной Ганы

Томас Партей У полузащитника "Арсенала" Томаса Партея возникли проблемы со здоровьем в сборной Ганы.

Партей провел только четыре матча в этом сезоне, но при этом проявил себя ключевым игроком, и все четыре "Арсенал" уверенно выиграл.

Томас был назван в стартовом составе своей сборной на товарищеский матч против Бразилии в пятницу, однако на разминке у "канонира" возник определенный дискомфорт.

В результате Партей не смог сыграть против бразильцев, которые до сих пор не подтвердили характер травмы Томаса, и Daily Mail находит это тревожным в преддверии дерби "Арсенала" против "Тоттенхэма" 1 октября.


Метки Арсенал, Партей, сборная Ганы, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2022 20:00

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