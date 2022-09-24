Партей травмировался в сборной Ганы

У полузащитника "Арсенала" Томаса Партея возникли проблемы со здоровьем в сборной Ганы.

Партей провел только четыре матча в этом сезоне, но при этом проявил себя ключевым игроком, и все четыре "Арсенал" уверенно выиграл.



Томас был назван в стартовом составе своей сборной на товарищеский матч против Бразилии в пятницу, однако на разминке у "канонира" возник определенный дискомфорт.



В результате Партей не смог сыграть против бразильцев, которые до сих пор не подтвердили характер травмы Томаса, и Daily Mail находит это тревожным в преддверии дерби "Арсенала" против "Тоттенхэма" 1 октября.