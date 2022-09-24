Магуайр: "Я в полном порядке"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр ответил своим критикам и заверил, что находится в хорошей форме.

Магуайр оказался под шквалом критики после провального для "Юнайтед" начала сезона, в результате лишившись места в стартовом составе "красных дьяволов".



Несмотря на это Харри был вызван в сборную Англии и накануне весьма достойно, несмотря на поражение 1:0, сыграл против Италии в Лиге Наций.



После матча на "Сан-Сиро" 29-летний защитник оценил свою ситуацию, заверив, что не придает значения негативному фону вокруг себя.



"Я в полном порядке и готов играть. Я здоров и свеж".



"Что касается моей формы, то я не знаю, что там говорят, потому что я особо не читаю газет. Я провел три позитивных матча за сборную Англии летом, я провел хороший предсезонный период, и я чувствую себя очень хорошо. Как вы знаете, тренер (Эрик Тен Хаг) решил вывести меня из основы на матч, и с тех пор команда побеждает".



"Я упорно работаю на тренировочном поле, чтобы быть готовым, когда мне предоставится возможность. Это все, что я могу сделать, чтобы помочь команде".



"Я не зацикливаюсь на ком-либо другом или на словах людей. Думаю, если люди могут сочинить новость про меня, то это в любом случае будет громкая новость, потому что я капитан "Манчестер Юнайтед".



"Это и есть причина, почему они делают это. Им нравится количество кликов и все такое, но я поехал на Евро после восьми недель отсутствия с травмой, пропустил только один матч и попал в символическую сборную турнира".



"Я определенно не покрылся ржавчиной, и я уверен, что не допущу этого", — сообщил Магуайр talkSPORT.