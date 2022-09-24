Владельцы "Сити" предложили 175 млн. фунтов за "Баия"

Владельцы "Манчестер Сити" сделали предложение в 1 миллиард бразильских реалов (175 млн. фунтов) о покупке клуба "Баия".

Напомним, ранее на текущей неделе стало известно, что City Football Group ведет переговоры насчет приобретения своего третьего южноамериканского клуба.



По информации Daily Mirror, сейчас владельцы "Сити" выдвинули свое предложение, намереваясь приобрести 90% акций "Баия" с опционом на покупку еще 5% в будущем.



Сделка все еще нуждается в одобрении нынешних владельцев "Баи", однако предложение инвесторов из Абу-Даби значительно превосходит те 650 млн. реалов, которые ранее в этом году озвучивал президент клуба Гильерме Беллинтати в качестве возможной цены.