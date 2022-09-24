МЮ может позвать Пикфорда на место Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" размышляет, продлевать ли контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа, рассматривая вариант с приглашением Джордана Пикфорда из "Эвертона".

На текущей неделе стало известно, что зарплатная ведомость "Юнайтед" достигла рекордных для клуба и всей Премьер-Лиги 384 миллионов фунтов.



Действующий контракт Де Хеа, которому через полтора месяца исполняется 32 и который является самым высокооплачиваемым голкипером в мире, истекает в конце этого сезона и может быть автоматически продлен клубом на 12 месяцев.



Однако The Telegraph утверждает, что "Юнайтед" пока не определился со своими долгосрочными планами насчет Де Хеа, который получал свыше 350,000 фунтов в неделю до недавнего понижения, связанного с непопаданием "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов.



Вместо того, чтобы продлевать сотрудничество с Давидом, "Юнайтед" может попытаться приобрести 28-летнего Пикфорда, у которого после окончания этого сезона останется только один год по контракту с "Эвертоном".



По информации издания, "дьяволы" — не единственный клуб, наблюдающий за ситуацией Пикфорда, которого "ириски" сейчас пытаются склонить к новой сделке.