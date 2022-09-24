МЮ может позвать Пикфорда на место Де Хеа

Давид Де Хеа и Джордан Пикфорд "Манчестер Юнайтед" размышляет, продлевать ли контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа, рассматривая вариант с приглашением Джордана Пикфорда из "Эвертона".

На текущей неделе стало известно, что зарплатная ведомость "Юнайтед" достигла рекордных для клуба и всей Премьер-Лиги 384 миллионов фунтов.

Действующий контракт Де Хеа, которому через полтора месяца исполняется 32 и который является самым высокооплачиваемым голкипером в мире, истекает в конце этого сезона и может быть автоматически продлен клубом на 12 месяцев.

Однако The Telegraph утверждает, что "Юнайтед" пока не определился со своими долгосрочными планами насчет Де Хеа, который получал свыше 350,000 фунтов в неделю до недавнего понижения, связанного с непопаданием "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов.

Вместо того, чтобы продлевать сотрудничество с Давидом, "Юнайтед" может попытаться приобрести 28-летнего Пикфорда, у которого после окончания этого сезона останется только один год по контракту с "Эвертоном".

По информации издания, "дьяволы" — не единственный клуб, наблюдающий за ситуацией Пикфорда, которого "ириски" сейчас пытаются склонить к новой сделке.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед, Пикфорд, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 323

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Последние комментарии:




  1. true-manc 24.09.2022 16:23 # true-manc
    мама, подожди, там на фапле про Россию нехорошее пишут

    (с) suckernotwinner

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  2. true-manc 24.09.2022 16:22 # true-manc
    Да, я пишу на русском языке хуже, чем на английском, и что?

    (с) патриот расии suckernotwinner

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  3. true-manc 24.09.2022 16:20 # true-manc
    я против мешков в футболе! поэтому болею за Арсенал, который за последние 5 лет потратил на 200 млн больше, чем Сити. Почему это я тупица?

    (с) suckernotwinner

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  4. true-manc 24.09.2022 16:19 # true-manc
    Мыться? С мылом??? Извините, я россиянин

    (с) suckernotwinner

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  5. true-manc 24.09.2022 16:19 # true-manc
    мама может купить мне только одну пару обуви на целый год, но страна у нас богатая

    (с) suckernotwinner

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  6. true-manc 24.09.2022 16:18 # true-manc
    менять носки - это девчачья тема

    (с) suckernotwinner

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  7. true-manc 24.09.2022 16:16 # true-manc
    чисто скузня, чисто сучки, чисто шлюшки)))

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  8. skychnie-oboi 24.09.2022 16:16 # skychnie-oboi
    Ну что потери 6к за все 7 месяцев - но призывают 300к мобилок)).

    Только последний отбиток пойдет мясом отдавать Родине долг - защищая ее от Н-И-К-О-Г-О(тадам).Лучше отсидеть в тюряге(вам светит макс 2 года ибо эта власть упадет скоро) - чем валятся куском мяса, умирая за 1 челика.Но лучше убегать пока не ловят прямо на улице как в Донбасе.А это будет рано или поздно.Так как мяса очень надо много на Херсон.
    Потерь то всего 6к.

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  9. quavo 24.09.2022 16:11 # quavo
    Пикфорд и пальца де хеи не стоит

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  10. intellect 24.09.2022 16:11 # intellect
    - Who's Zet?
    - Zet's dead, baby. Zet's dead

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  11. true-manc 24.09.2022 16:09 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  12. lancerlancer1 24.09.2022 16:08 # lancerlancer1
    сук, хохлы еще кого-то называют промытыми это просто оооооррррр

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  13. skydreams 24.09.2022 16:05 # skydreams
    Пикфорд?? Мю угарает

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  14. narcot 24.09.2022 16:04 # narcot
    Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву, закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, а также закон о лишении свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в боевых действиях

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  15. great-alexander 24.09.2022 16:04 # great-alexander
    Слава Новороссии и Таврической Губернии в составе России!
    Николаев - Русский город!
    Одесса - Русский город!

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