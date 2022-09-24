МЮ может позвать Пикфорда на место Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" размышляет, продлевать ли контракт со своим голкипером Давидом Де Хеа, рассматривая вариант с приглашением Джордана Пикфорда из "Эвертона".
На текущей неделе стало известно, что зарплатная ведомость "Юнайтед" достигла рекордных для клуба и всей Премьер-Лиги 384 миллионов фунтов.
Действующий контракт Де Хеа, которому через полтора месяца исполняется 32 и который является самым высокооплачиваемым голкипером в мире, истекает в конце этого сезона и может быть автоматически продлен клубом на 12 месяцев.
Однако The Telegraph утверждает, что "Юнайтед" пока не определился со своими долгосрочными планами насчет Де Хеа, который получал свыше 350,000 фунтов в неделю до недавнего понижения, связанного с непопаданием "красных дьяволов" в Лигу Чемпионов.
Вместо того, чтобы продлевать сотрудничество с Давидом, "Юнайтед" может попытаться приобрести 28-летнего Пикфорда, у которого после окончания этого сезона останется только один год по контракту с "Эвертоном".
По информации издания, "дьяволы" — не единственный клуб, наблюдающий за ситуацией Пикфорда, которого "ириски" сейчас пытаются склонить к новой сделке.
24.09.2022 16:00
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мама, подожди, там на фапле про Россию нехорошее пишут
(с) suckernotwinner
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Да, я пишу на русском языке хуже, чем на английском, и что?
(с) патриот расии suckernotwinner
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я против мешков в футболе! поэтому болею за Арсенал, который за последние 5 лет потратил на 200 млн больше, чем Сити. Почему это я тупица?
(с) suckernotwinner
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Мыться? С мылом??? Извините, я россиянин
(с) suckernotwinner
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мама может купить мне только одну пару обуви на целый год, но страна у нас богатая
(с) suckernotwinner
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менять носки - это девчачья тема
(с) suckernotwinner
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чисто скузня, чисто сучки, чисто шлюшки)))
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Ну что потери 6к за все 7 месяцев - но призывают 300к мобилок)).
Только последний отбиток пойдет мясом отдавать Родине долг - защищая ее от Н-И-К-О-Г-О(тадам).Лучше отсидеть в тюряге(вам светит макс 2 года ибо эта власть упадет скоро) - чем валятся куском мяса, умирая за 1 челика.Но лучше убегать пока не ловят прямо на улице как в Донбасе.А это будет рано или поздно.Так как мяса очень надо много на Херсон.
Потерь то всего 6к.
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Пикфорд и пальца де хеи не стоит
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- Who's Zet?
- Zet's dead, baby. Zet's dead
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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сук, хохлы еще кого-то называют промытыми это просто оооооррррр
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Пикфорд?? Мю угарает
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