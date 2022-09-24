Кулибали уверен, что вернется в стартовый состав "Челси"

Защитник "Челси" Калиду Кулибали уверен, что вернет свое место в стартовом составе команды.

На первый и пока свой единственный матч в качестве главного тренера "Челси" Грэм Поттер предпочел перевести 31-летнего Кулибали в запас, а тройку обороны составил из капитана Сесара Аспиликуэты, опытнейшего Тиаго Силвы и своего бывшего подопечного по "Брайтону" Марка Кукурельи.



Однако Калиду, купленный минувшим летом у "Наполи" за 34 миллиона фунтов, спокойно к этому отнесся и намерен завоевать доверие Поттера.



"Новый тренер пришел с хорошими идеями. Он настоящий тренер. Он был хорош в "Брайтоне". Теперь он тренер "Челси".



"Он устанавливает правила, ожидания. Я же должен быть терпеливым и показать, что заслуживаю играть. Я должен показать на тренировках, что тренер может мне доверять".



"Сейчас это не проблема. Сезон начался несколько недель назад, и это нормально, что тренер полагается на игроков, которые привыкли носить эмблему "Челси" и которые здесь очень давно".



"Когда я наберу форму на 100 процентов, проблем не будет, я буду снова играть", — цитирует Кулибали Daily Mail.