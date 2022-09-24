Валенсия надеется, что Кайседо перейдет в "Юнайтед"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия призвал "красных дьяволов" приобрести полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Кайседо ворвался в первую команду "Брайтона" в концовке прошлого сезона, а в этой кампании утвердился в качестве основного игрока.



Одни из своих лучших матчей 20-летний эквадорец провел как раз против "Юнайтед" — в мае и августе, когда "чайки" победили 4:0 дома и 1:2 на "Олд Траффорд".



Валенсия, выступавший за "дьяволов" с 2009 по 2019 год, уверен, что его юного соотечественника ждет большое будущее, и призывает свой бывший клуб не медлить.



"Надеюсь, Кайседо сможет перейти в большую команду из Англии. Он скромный парень, он был рожден, чтобы стать великим, и я надеюсь, он перейдет в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Валенсия Studio Football.