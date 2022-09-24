"Ливерпуль" уверен, что Кейта подпишет новый контракт

"Ливерпуль" уверен в подписании нового контракта со своим полузащитником Наби Кейта.

За свои четыре года в "Ливерпуле" Кейта так и не стал основным игроком, чему во многом помешали травмы. С 2018 года Наби провел только 117 матчей за "красных", забив 11 голов и отдав семь результативных передач.



Начало нового сезона тоже оказалось испорчено для Кейта проблемами со здоровьем — 27-летний гвинеец сыграл лишь пять минут в матче за Супербкуок Англии против "Манчестер Сити" в конце июля.



Тем не менее, "Ливерпуль" все равно хочет защитить свою инвестицию в 53 миллиона фунтов в Кейта и продлить истекающий в конце сезона контракт экс-игрока "РБ Лейпциг".



Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" и лагерь Кейта уже значительно продвинулись в переговорах, и сейчас у "красных" появилась уверенность, что Наби заключит новую сделку.