"Ливерпуль" уверен, что Кейта подпишет новый контракт
"Ливерпуль" уверен в подписании нового контракта со своим полузащитником Наби Кейта.
За свои четыре года в "Ливерпуле" Кейта так и не стал основным игроком, чему во многом помешали травмы. С 2018 года Наби провел только 117 матчей за "красных", забив 11 голов и отдав семь результативных передач.
Начало нового сезона тоже оказалось испорчено для Кейта проблемами со здоровьем — 27-летний гвинеец сыграл лишь пять минут в матче за Супербкуок Англии против "Манчестер Сити" в конце июля.
Тем не менее, "Ливерпуль" все равно хочет защитить свою инвестицию в 53 миллиона фунтов в Кейта и продлить истекающий в конце сезона контракт экс-игрока "РБ Лейпциг".
Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" и лагерь Кейта уже значительно продвинулись в переговорах, и сейчас у "красных" появилась уверенность, что Наби заключит новую сделку.
24.09.2022 13:00
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Последние комментарии:
вот и долгожданное усиление полузащиты для лузерпуков
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Ну за эти деньги он сейчас нах никому не нужен, а свободным отпускать по окончании сезона - это деньги на ветер, так что пусть остаётся. В качестве лавочника и для ротации и подстраховки сойдёт. Не знаю, правда, что там у него по зарплате. Снизить бы её и номер отобрать.
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и правда новым канте оказался
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нахуя?
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