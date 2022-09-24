"Ливерпуль" уверен, что Кейта подпишет новый контракт

Наби Кейта "Ливерпуль" уверен в подписании нового контракта со своим полузащитником Наби Кейта.

За свои четыре года в "Ливерпуле" Кейта так и не стал основным игроком, чему во многом помешали травмы. С 2018 года Наби провел только 117 матчей за "красных", забив 11 голов и отдав семь результативных передач.

Начало нового сезона тоже оказалось испорчено для Кейта проблемами со здоровьем — 27-летний гвинеец сыграл лишь пять минут в матче за Супербкуок Англии против "Манчестер Сити" в конце июля.

Тем не менее, "Ливерпуль" все равно хочет защитить свою инвестицию в 53 миллиона фунтов в Кейта и продлить истекающий в конце сезона контракт экс-игрока "РБ Лейпциг".

Как утверждает Football Insider, "Ливерпуль" и лагерь Кейта уже значительно продвинулись в переговорах, и сейчас у "красных" появилась уверенность, что Наби заключит новую сделку.


Метки Кейта, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2022 13:00

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  1. true-manc 24.09.2022 14:14 # true-manc
    вот и долгожданное усиление полузащиты для лузерпуков

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  2. sausage 24.09.2022 14:04 # sausage
    Ну за эти деньги он сейчас нах никому не нужен, а свободным отпускать по окончании сезона - это деньги на ветер, так что пусть остаётся. В качестве лавочника и для ротации и подстраховки сойдёт. Не знаю, правда, что там у него по зарплате. Снизить бы её и номер отобрать.

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  3. alexomck 24.09.2022 13:50 # alexomck
    и правда новым канте оказался

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  4. yxaxaxaxaxa 24.09.2022 13:11 # yxaxaxaxaxa
    нахуя?

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