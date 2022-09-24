"Ливерпуль" мог купить Беллингема всего за 9,000 фунтов

"Ливерпуль" мог приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англи Джуда Беллингема всего за 9,000 фунтов.

На текущей неделе появилась информация, что "Боруссия" потребует 131 миллион фунтов у клубов, которые попытаются переманить 19-летнего Беллингема в конце этого сезонаа.



Однако Беллингем мог достаться "Ливерпулю" за малую толику от этой суммы. Как сообщает The Athletic, почти 10 лет назад, будучи игроком команды "Бирмингема" U-11, Джуд побывал на двухдневном просмотре в мерсисайдском клубе и произвел очень хорошее впечатление.



Тогда для Беллингема и его семьи также была устроена экскурсия по базе академии в Керби. "Красные" всерьез надеялись уговорить родителей Джуда переехать из Бирмингема, который находится в двух часах езды от Ливерпуля, и даже выбрали начинающему футболисту школу.



Однако семья Беллингема решила остаться в Бирмингеме, также отвергнув "Челси" с "Манчестер Сити" и отпустив Джуда в Дортмунд только два года назад.