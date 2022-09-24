Жоао Педро связал свое будущее с "Уотфордом" до 2028 года

Бразильский нападающий "Уотфорда" Жоао Педро заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2028 года.

Педро, которому в ближайший понедельник исполняется 21, является одним из самых лакомых для клубов Премьер-Лиги игроков в Чемпионшипе.



Серьезный интерес к Педро существовал еще минувшим летом, но никому не удалось заставить вылетевший из Премьер-Лиги "Уотфорд" продать свою восходящую звезду, хотя "Ньюкасл" предлагал 30 миллионов фунтов за Жоао.



Ожидалось, что клубы Премьер-Лиги вернутся за Перо в зимнее трансферное окно, однако "шершни" сработали на опережение и заключили новую сделку с Жоао.



Добавим, Педро забил 15 голов в 83 матчах после того, как прибыл в "Уотфорд" из "Флуминенсе" в январе 2020. В девяти матчах этой кампании Жоао отличился дважды и отдал две результативные передачи.