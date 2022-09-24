Галлахер все еще надеется попать на ЧМ-2022

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер заявил, что сохраняет надежду отправиться на ЧМ-2022 в Катаре со сборной Англии.

22-летий Галлахер, на счету которого четыре матча за сборную, не был вызван Гаретом Саутгейтом на игры против Италии и Германии в этом месяце.



Тем не менее, Конор чувствует, что у него еще есть шансы, и для этого ему нужно играть как можно лучше за свой клуб.



"Конечно, это сложно, что я не попал в заявку на эти матчи. Но я стойко это принял. Гарет поговорил со мной и сказал, что я должен приложить все усилия, чтобы попасть в Катар".



"Это было ожидаемо. Все определяет регулярная практика, хорошая игра. Я очень рад и благодарен, что он поговорил со мной. Я собираюсь трудиться как можно упорнее, чтобы постараться впечатлить его и дать себе наибольшие шансы", — цитирует Галлахера Daily Mail.