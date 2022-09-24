Робертсон может представить себя в "Селтике"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон назвал "Селтик" единственным другим клубом, в котором он может себя представить.

Робертсон блестяще выступает за "Ливерпуль" с 2017 года и имеет контракт до июня 2026. Своей игрой за "красных" Энди заслужил репутацию одного из лучших левых защитников в мире.



По словам Робертсона, его приоритет — завершить карьеру в "Ливерпуле", но если это не будет возможно, 28-летний шотландец с радостью отправится в "Селтик", который он поддерживает с детства.



"Я думаю об этом каждый раз, когда смотрю "Селтик". Когда наблюдаешь за ними и видишь заполненный "Селтик Парк"... Это мечта для фаната".



"В идеале я бы хотел завершить свою карьеру здесь в "Ливерпуле". Если я смогу показывать футбол высочайшего уровня до конца своей карьеры, то именно этот путь я бы и предпочел".



"Но когда я рос и болел за "Селтик", то думал, что хочу посвятить им свои лучшие годы. Даже когда я был в "Куинз Парк", то по-прежнему мечтал поиграть за "Селтик" и посвятить "Селтику" свои лучшие годы".



"Я не хочу переходить туда в возрасте 34-35 лет, чтобы мои дяди ненавидели меня, потому что я больше не могу двигаться! Время покажет. Я тот человек, который живет настоящим. Я не забегаю чересчур вперед и нечасто оглядываюсь назад. Всему свое время", — цитирует Робертсона Liverpool Echo.