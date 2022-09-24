Райс: "Поверьте мне, с нами все будет хорошо"

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс уверен, что его команда сможет улучшить свою игру в атаке.

Накануне англичане проиграли 1:0 Италии в рамках Лиги Наций, продлив свою голевую засуху, если учитывать забитые с игры мячи, за пределы 450 минут.



Однако Райс видит на тренировках, как легко даются голы его команды, поэтому надеется на скорейший прогресс в этом компоненте игры.



"Это расстраивает. В Лиге Наций мы выступаем ниже своих стандартов. Не думаю, что сегодня вечером все было плохо. Мы контролировали игру и хорошо перемещали мяч. Нам просто не хватало этой остроты впереди".



"На тренировках я наблюдаю, как мы забиваем голы ради удовольствия. Поверьте мне, с нами все будет хорошо", — цитирует Райса The Guardian.