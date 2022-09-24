Райс: "Поверьте мне, с нами все будет хорошо"

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс уверен, что его команда сможет улучшить свою игру в атаке.

Накануне англичане проиграли 1:0 Италии в рамках Лиги Наций, продлив свою голевую засуху, если учитывать забитые с игры мячи, за пределы 450 минут.

Однако Райс видит на тренировках, как легко даются голы его команды, поэтому надеется на скорейший прогресс в этом компоненте игры.

"Это расстраивает. В Лиге Наций мы выступаем ниже своих стандартов. Не думаю, что сегодня вечером все было плохо. Мы контролировали игру и хорошо перемещали мяч. Нам просто не хватало этой остроты впереди".

"На тренировках я наблюдаю, как мы забиваем голы ради удовольствия. Поверьте мне, с нами все будет хорошо", — цитирует Райса The Guardian.


Метки Вест Хэм, Райс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2022 08:00

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  1. zhanik7 24.09.2022 08:49 # zhanik7
    Пока сидит физрук и в составе холодильник, нечего хорошего не будет!

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  2. high-malvern 24.09.2022 08:03 # high-malvern
    "На тренировках я наблюдаю, как мы забиваем голы ради удовольствия. Поверьте мне, с нами все будет хорошо", — цитирует Райса The Guardian.

    Ага. "Ради удовольствия". В танках вот тоже такие есть "ради удовольствия " играющие. Под пивасико. Самые умственноотсталые де6илы.

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