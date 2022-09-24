Ришарлисон рассказал об интересе "Челси" и "Арсенала"

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон рассказал, что "Челси" и "Арсенал" тоже хотели его приобрести минувшим летом.

Минувшим летом Ришарлисон перебрался из "Эвертона" в "Тоттенхэм" по сделке 60 миллионов фунтов, забив два гола в восьми первых матчах за "шпор".



25-летнего игрока сборной Бразилии хотели и другие клубы, однако его впечатлила решительность "Тоттенхэма" и Антонио Конте.



"Я знаю, что "Челси" сделал свое предложение, и, кажется, "Арсенал" тоже обращался к "Эвертону" насчет моей ситуации, но "Тоттенхэм" пришел и заплатил цену, понимаете? Все просто. "Эвертон" был вынужден продать ряд игроков, чтобы избежать проблем с финансовым фейр-плей, и переговоры были очень лаконичными, если честно".



"Я находился на отдыхе в Бразилии, когда услышал, что "Тоттенхэм" сделал предложение "Эвертону". Я был счастлив, потому что это большая команда. Дальше двум клубам лишь нужно было согласовать сделку, и, к счастью, все сложилось хорошо. Антонио Конте позвонил мне во время переговоров и объяснил, как сильно он бы хотел меня заполучить — и это имело ключевое значение", — цитирует Ришарлисона.